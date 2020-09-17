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Внучки Лукашенко вслед за его сыном забрали документы из лицея 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Раскрыта судьба внучек Лукашенко
Фото: РИА Новости
Внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия и Дарья забрали документы из лицея БГУ, где обучались на гуманитарном профиле. Об этом сообщил портал Tut.by.
Предположительно, девочки продолжат обучение за пределами Белоруссии.
Однокурсники внучек Лукашенко рассказали, что после начала учебного года Анастасия и Дарья около недели посещали занятия, а затем забрали документы. Позже Анастасия подтвердила, что покинула лицей.
Анастасия и Дарья — старшие дочери среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что младший сын Александра Лукашенко Николай, поступивший в лицей БГУ на биологический профиль, также забрал свои документы. По данным СМИ, Николай будет учиться в гимназии при Московском государственном университете (МГУ) под вымышленной фамилией и дистанционно.
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В мире , Александр Лукашенко , МГУ
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