МИД Служба охраны государственной границы Литвы Польши сообщили, что пункты пропуска на границе с Белоруссией работают в штатном режиме.

Глава служба охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что его ведомство обсудило ситуацию с белорусскими коллегами. Те «не располагают информацией о каких-либо ограничениях на въезд или выезд из Белоруссии», передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

МИД Польши также сообщил, что «польско-белорусская граница» по информации пограничной охраны, «функционирует нормально, без изменений», передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.