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Литва и Польша рассказали о ситуации на границе с Белоруссией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 34 минуты назад
Служба охраны государственной границы Литвы и МИД Польши сообщили, что пункты пропуска на границе с Белоруссией работают в штатном режиме.
Глава служба охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что его ведомство обсудило ситуацию с белорусскими коллегами. Те «не располагают информацией о каких-либо ограничениях на въезд или выезд из Белоруссии», передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.
МИД Польши также сообщил, что «польско-белорусская граница» по информации пограничной охраны, «функционирует нормально, без изменений», передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Польша
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