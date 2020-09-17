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Лукашенко посвятит военные учения белорусским женщинам 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Лукашенко посвятит военные учения женщинам
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о решении провести второй этап белорусско-российских учений «Славянское братство-2020» в честь белорусских женщин. Об этом стало известно в четверг, 17 сентября. Соответствующую телеграмму белорусского лидера зачитала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт на провластном женском форуме в Минске.
Также в телеграмме отмечается, что сейчас Лукашенко приходится заниматься «совершенно мужским, военным делом» — осуществлять контроль за ходом первого этапа учений. Собравшихся 17 сентября на форуме женщин глава государства назвал «истинной опорой и будущим страны», а также настоящими патриотами, передает Интерфакс-Запад.
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В мире , Армия , Наталья Эйсмонт , Александр Лукашенко
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