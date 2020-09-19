В ЕС отвели Лукашенко 1,5 месяца

В Европарламенте заявили, что перестанут считать Александра Лукашенко главой Белоруссии с 5 ноября.
"Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — говорится в резолюции.
В этом документе Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов. Также в ЕП поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко.
В МИД Белоруссии заявили, что разочарованы действиями Европарламента. Также в министерстве отметили, что структура, которая позиционирует себя в качестве объективно и демократичной, не нашла в себе политической воли "заглянуть дальше своего носа". В Совете республики назвали принятие резолюции вмешательством во внутренние дела государства. Аналогичным образом охарактеризовал документ и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал резолюцию попыткой подменить органы власти в стране.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.