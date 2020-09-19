В ЕС отвели Лукашенко 1,5 месяца

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"Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — говорится в резолюции.

В этом документе Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов. Также в ЕП поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко.

МИД Белоруссии заявили, что разочарованы действиями Европарламента. Также в министерстве отметили, что структура, которая позиционирует себя в качестве объективно и демократичной, не нашла в себе политической воли "заглянуть дальше своего носа". В Совете республики назвали принятие резолюции вмешательством во внутренние дела государства. Аналогичным образом охарактеризовал документ и спикер Госдумы Вячеслав Володин . Он назвал резолюцию попыткой подменить органы власти в стране.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК , он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем Светлану Тихановскую