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В ЕС назвали срок, когда Лукашенко «перестанет» быть президентом 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
В ЕС отвели Лукашенко 1,5 месяца
Фото: Reuters
В Европарламенте заявили, что перестанут считать Александра Лукашенко главой Белоруссии с 5 ноября.

"Когда истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — говорится в резолюции.

В этом документе Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов. Также в ЕП поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко.
В МИД Белоруссии заявили, что разочарованы действиями Европарламента. Также в министерстве отметили, что структура, которая позиционирует себя в качестве объективно и демократичной, не нашла в себе политической воли "заглянуть дальше своего носа". В Совете республики назвали принятие резолюции вмешательством во внутренние дела государства. Аналогичным образом охарактеризовал документ и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал резолюцию попыткой подменить органы власти в стране.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Комментарии 11
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Вячеслав Володин , МИД , ЕС , Европарламент , Госдума , МВД , Центризбирком России
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