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Лукашенко закрывает границы с Западом 

Вероника Полынина 1 час назад
Лукашенко закрывает границы с Западом
Фото: Reuters
Белоруссия закрывает границы с Украиной, Литвой и Польшей. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей», — приводит РИА «Новости» его слова.

Лукашенко призвал народы Литвы, Польши и Украины «остановить своих политиков» и «не дать развязаться войне».
Оппозиция раскрыла план победы над Лукашенко
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
По словам Лукашенко, акции протеста координируются из-за рубежа: «На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина».
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В мире , Александр Лукашенко , РИА Новости , Литва , Польша
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