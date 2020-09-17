Оппозиция раскрыла план победы над Лукашенко

Губаревич категорически отверг вариант силового захвата власти. По его словам, к силовому противостоянию готов президент республики Александр Лукашенко , а участники протестов предпочитают другую тактику.

«Воля большинства белорусского народа, что диктатор должен уйти, а вопрос методов — это уже совершенно другое. Лукашенко готов к силовому противостоянию. Как показали первые дни после президентских выборов, он готов просто убивать, калечить, насиловать граждан Беларуси силами своих спецслужб. Силовое противостояние было бы для него самым простым решением проблемы», — сказал белорусский оппозиционер.

По словам Губаревича, тактика изматывания уже начала приносить плоды: постепенно от Лукашенко отворачиваются все страны, за исключением России.

«Экономика Беларуси, которую создал режим, не может быть настолько сильной и автономной, чтобы вынести противостояние с собственным обществом», — уверен Губаревич.

По словам оппозиционера, грядущий экономический кризис выведет на улицы дополнительные слои общества, которые сейчас не заинтересованы в политической повестке, но не смогут остаться в стороне от экономических процессов, когда станет «нечего есть».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.