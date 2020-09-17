«В 1994 году «Москвич-412» был хорошим автомобилем. Сейчас вряд ли на нем кто-то ездил бы. Теперь мы хотим машины посовременнее, более удобные и технологичные. Рассматривайте Лукашенко как человека своей эпохи, как «Москвич-412», который был нормальной машиной для того поколения, но который совершенно неуместен в двадцатый год XXI века», — заявил Цепкало в интервью Postimees.