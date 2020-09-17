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Цепкало сравнил Лукашенко с «Москвичом-412» 

RT на русском 23 минуты назад
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сравнил белорусского президента Александра Лукашенко с советским автомобилем «Москвич-412».

«В 1994 году «Москвич-412» был хорошим автомобилем. Сейчас вряд ли на нем кто-то ездил бы. Теперь мы хотим машины посовременнее, более удобные и технологичные. Рассматривайте Лукашенко как человека своей эпохи, как «Москвич-412», который был нормальной машиной для того поколения, но который совершенно неуместен в двадцатый год XXI века», — заявил Цепкало в интервью Postimees.

По словам Цепкало, «дело не в том, что кто-то стал к нему в оппозицию».

«В обществе возникло естественное желание что-то изменить и двигаться вперед, не зацикливаясь на прошлом и на сельском укладе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела встречу Валерием Цепкало и его супругой Вероникой.
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В мире , Видео , Керсти Кальюлайд , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко
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