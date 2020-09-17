Раскрыта роль США в белорусском майдане 

«Помпео подтверждает предположение, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в подготовке и поддержке белорусского майдана, но предпочитают держаться в тени, а пальму первенства на уровне публичной политики и СМИ отдают Литве и Польше», — прокомментировал сегодня Пушков, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике.