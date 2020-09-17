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Раскрыта роль США в белорусском майдане 

Артём Кульша 1 час назад
Раскрыта роль США в белорусском майдане
Фото: РИА Новости
США играют ключевую роль в подготовке и поддержке майдана в Белоруссии. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил «Взгляду».
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера государственный секретарь США Майк Помпео встретился министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом и, в частности, поблагодарил его за лидирующую роль Литвы в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии и демократических прав ее народа.

«Помпео подтверждает предположение, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в подготовке и поддержке белорусского майдана, но предпочитают держаться в тени, а пальму первенства на уровне публичной политики и СМИ отдают Литве и Польше», — прокомментировал сегодня Пушков, председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике.

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Комментарии
В мире , Алексей Пушков , Александр Лукашенко , Совет Федерации , Деловая газета "Взгляд" , США
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