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Польша пригрозила Белоруссии санкциями

РИА Новостииещё 5
2 часа назад
Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Белоруссии, сообщает пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов.
Польша пригрозила Белоруссии санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Президенты также обсудили вопрос о санкциях против Белоруссии. Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Белоруссии, которое подвергается агрессии и политическим расправам", - говорится в сообщении.
"Глава Польши заявил, что рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Белоруссии", - сообщили в пресс-службе литовского президента.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
В мире,Александр Лукашенко,Анджей Дуда,Центризбирком России,МВД,Польша,Литва,Беларусь,
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