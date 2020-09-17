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«Схватил меня, как осьминог»: появилась новая жертва домогательств Дональда Трампа 

Экспресс газета и ещё 11 59 минут назад
Бывшая модель Эми Доррис обвинила Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. По словам женщины, бизнесмен едва не изнасиловал ее на Открытом чемпионате США 1997 года. Девушке тогда было 24 года.
В интервью Guardian Эми Доррис заявила, что Трамп непристойно прикасался к ней и приставал с поцелуями, когда они находились в его VIP-ложе на турнире в Нью-Йорке. Экс-модель с отвращением описала свои ощущения: по ее определению, мужчина схватил ее «как осьминог».

«Я была в его руках, и не могла освободиться. Мне казалось, что вокруг меня обвились щупальца, которые я не могла от себя оторвать. Я пыталась убрать его руки, но это не удавалось, потому что я была недостаточно сильна. Будто в ловушке. Вот как я себя чувствовала».

Трамп успел прокомментировать скандальное интервью через своих адвокатов. Президент категорически отрицает, что когда-либо преследовал или вел себя ненадлежащим образом по отношению к Доррис.
На данный момент 48-летняя Эми — последняя из, как минимум, двух десятков женщин, обвинивших лидера США в различных формах сексуальных домогательств (вплоть до изнасилования). Совсем недавно женщина-юрист из Лос-Анджелеса рассказала, как Трамп схватил ее за грудь в середине нулевых. До этого журналистка и экс-продавец в нью-йорском универмаге заявила, что бизнесмен изнасиловал ее прямо в примерочной. Все эти обвинения Дональд Трамп отрицает.
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Комментарии 3
В мире , Видео , США , Дональд Трамп , The Guardian
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