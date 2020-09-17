Украинцы показательно «казнили» футболку с Путиным 

Винницкие активисты, обнаружив на местном рынке футболку с изображением президента России Владимира Путина , разорвали ее в лоскуты, сняв показательную акцию на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Breeg Time.

В ролике запечатлены несколько мужчин, один из которых сначала вертит в руках футболку с изображением Путина на фоне российского триколора и надписью: «Нас не догонят», а затем рвет ее на мелкие части. При этом автор видео отметил, что одежда была найдена на прилавке магазина, где продается «секонд хэнд». По его словам, продавцы с пониманием отнеслись к уничтожению их продукции, которая после «казни» отправилась в мусорное ведро.

« (Футболка была) атакована и порвана группой олигофренов… эээ…, вернее активистов», — прокомментировал ролик депутат Народного Совета ДНР, председатель Комитета Владислав Бердичевский.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook заявила, что в Виннице есть магазин, который торгует одеждой с образом российского президента. Изображение Путина она назвала «портретом кровавого оккупанта», напомнив украинцам, что на Донбассе седьмой год идет война, в которой погибли тысячи человек.