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Украинцы показательно «казнили» футболку с Путиным 

Павел Тиунов 27 минут назад
Украинцы показательно «казнили» футболку с Путиным
Фото: РИА Новости
Винницкие активисты, обнаружив на местном рынке футболку с изображением президента России Владимира Путина, разорвали ее в лоскуты, сняв показательную акцию на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Breeg Time.
В ролике запечатлены несколько мужчин, один из которых сначала вертит в руках футболку с изображением Путина на фоне российского триколора и надписью: «Нас не догонят», а затем рвет ее на мелкие части. При этом автор видео отметил, что одежда была найдена на прилавке магазина, где продается «секонд хэнд». По его словам, продавцы с пониманием отнеслись к уничтожению их продукции, которая после «казни» отправилась в мусорное ведро.

« (Футболка была) атакована и порвана группой олигофренов… эээ…, вернее активистов», — прокомментировал ролик депутат Народного Совета ДНР, председатель Комитета Владислав Бердичевский.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook заявила, что в Виннице есть магазин, который торгует одеждой с образом российского президента. Изображение Путина она назвала «портретом кровавого оккупанта», напомнив украинцам, что на Донбассе седьмой год идет война, в которой погибли тысячи человек.
Комментарии 2
В мире , Владислав Бердичевский , Владимир Путин
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