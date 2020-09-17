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Латушко заявил, что Лукашенко хочет превратить Белоруссию в КНДР 

ТАСС и ещё 9 36 минут назад
Лукашенко обвинили в планах превратить страну в КНДР
Фото: Reuters
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко полагает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, объявивший ранее о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении контроля на границе с Украиной, стремится превратить республику в КНДР. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телеканалу "Дождь".

"Фактически это действие [заявление о закрытии границ] направлено на то, чтобы превратить Белоруссию в Северную Корею, — считает он. — Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти".

По словам Латушко, "сигналом" для выводов о подобных намерениях являются действия властей в отношении участников акций протеста в Белоруссии.
Ранее Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минске, заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границу с Литвой, Польшей, а также усилить контроль на границе с Украиной. Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну".
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Павел Латушко , Александр Лукашенко , КНДР , Литва , Польша
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