Лукашенко обвинили в планах превратить страну в КНДР

"Фактически это действие [заявление о закрытии границ] направлено на то, чтобы превратить Белоруссию в Северную Корею, — считает он. — Мы, конечно, не знаем еще, каким образом это будет реализовано, но уже сам факт подобных заявлений демонстрирует истинные намерения действующей власти".

По словам Латушко, "сигналом" для выводов о подобных намерениях являются действия властей в отношении участников акций протеста в Белоруссии.

Ранее Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минске, заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть границу с Литвой, Польшей, а также усилить контроль на границе с Украиной. Он обратился к народам этих трех стран с призывом остановить своих политиков и не дать развязать "горячую войну".