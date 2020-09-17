Зеленский пригрозил депутатам «показательными посадками» 

"Надеюсь также на то, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), Специализированная антикоррупционная прокуратура и офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом тишина. Это же о приговорах — о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому — больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Прямо сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", — подчеркнул глава государства.