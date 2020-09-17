Зеленский пригрозил депутатам «показательными посадками» 

Президент Украины Владимир Зеленский
на фоне коррупционного скандала с депутатом Верховной рады Александром Юрченко
потребовал от правоохранителей более эффективной работы и больше "показательных посадок".
Ранее правоохранители задержали на взятке помощника депутата Рады от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко
. Правоохранители считают, что депутат попросил предоставить ему 13 тысяч долларов взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем — 200 тысяч долларов для подкупа членов комитета. Во вторник были опубликованы записи прослушки депутата, якобы подтверждающие его вину. Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отказывалась подписать подозрение депутату из-за якобы нехватки оснований. В тот же день глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия
сообщил, что Юрченко заявил о выходе из фракции. Офис президента Украины отреагировал на ситуацию, заявив, что Юрченко ведет себя так, "будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года". В четверг Венедиктова сообщила, что все-таки подписала подозрение Юрченко.
"Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь. Исключений из этого правила не может быть — для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытия, административных возможностей", — написал он в четверг в Facebook.
Он заявил, что хочет, чтобы все депутаты и чиновники запомнили, что "за взяточничество будет очень больно".
"Надеюсь также на то, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), Специализированная антикоррупционная прокуратура и офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом тишина. Это же о приговорах — о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому — больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Прямо сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", — подчеркнул глава государства.