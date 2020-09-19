В Риге отказались лечить русскоговорящего мужчину

Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказался помогать пациенту из-за незнания тем латышского языка.

Произошло все в одной из больниц Риги. К медику, который, как он сам признался, "до костей латыш", за помощью обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель искал родильное отделение, однако Фурманис повел себя не очень красиво.

"Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел", — история врача-русофоба опубликована на сайте Sputnik Latvija.

РИА Новости напоминает, что русский — родной язык для 40 процентов населения Латвии, однако он имеет статус иностранного языка.

В марте этого года, когда новый коронавирус только начинал распространяться по миру, вся информация о количестве заболевших, предпринимаемых мерах и так далее публиковалась в стране в основном на латышском. Политики и правозащитники были возмущены таким положением дел. И вскоре произошли изменения.