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В Латвии врач отказался помогать русскоговорящему мужчине 

Российская Газета и ещё 7 42 минуты назад
В Риге отказались лечить русскоговорящего мужчину
Фото: ТАСС
Вице-президент Латвийского общества врачей, анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказался помогать пациенту из-за незнания тем латышского языка.
Произошло все в одной из больниц Риги. К медику, который, как он сам признался, "до костей латыш", за помощью обратился мужчина в футболке с надписью "Россия". Посетитель искал родильное отделение, однако Фурманис повел себя не очень красиво.

"Я сказал: "Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском". Он развернулся и ушел", — история врача-русофоба опубликована на сайте Sputnik Latvija.

РИА Новости напоминает, что русский — родной язык для 40 процентов населения Латвии, однако он имеет статус иностранного языка.
В марте этого года, когда новый коронавирус только начинал распространяться по миру, вся информация о количестве заболевших, предпринимаемых мерах и так далее публиковалась в стране в основном на латышском. Политики и правозащитники были возмущены таким положением дел. И вскоре произошли изменения.
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В мире , Прибалтика , РИА Новости , Латвия
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