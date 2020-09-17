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В Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом» 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
В Конгрессе запретили упоминать «китайский вирус»
Фото: РИА Новости
Палата представителей Конгресса США, которая контролируется демократами, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в резолюции содержится неодобрение «всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19», в том числе такие выражения как «китайский вирус» и «уханьский вирус».
Авторы резолюции призвали осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех граждан Соединенных Штатов, вне зависимости от их этнического происхождения.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Американский лидер отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: «Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным».
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В мире , США , Дональд Трамп , Конгресс США
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