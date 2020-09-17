В Конгрессе запретили упоминать «китайский вирус»

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Палата представителей Конгресса США , которая контролируется демократами, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в резолюции содержится неодобрение «всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19», в том числе такие выражения как «китайский вирус» и «уханьский вирус».

Авторы резолюции призвали осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех граждан Соединенных Штатов, вне зависимости от их этнического происхождения.