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Киев назвал причины потери Крыма 

Артём Кульша 35 минут назад
Украина озвучила «истинные причины» потери Крыма
Фото: РИА Новости
Малая численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), плохие мобилизационная готовность и система противовоздушной обороны (ПВО) Крыма и игнорирование сообщений разведки привели к потере Украиной Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», ГБР начало расследовать причины и условия, которые способствовали потери контроля Киева над Крымом. Вчера бюро представило предварительные итоги расследования.
Согласно им, потери Крыма в совокупности способствовали пять причин — сокращение численности ВСУ в 2012-2013 годах, подрыв мобилизационной готовности в 2013-м из-за сокращения штатной численности военных комиссариатов, уничтожение системы ПВО Крыма путем передачи управления ею в командование Военно-морских сил (ВМС) Украины на полуострове, противоречащие законодательству масштабные организационные изменения ВСУ в 2013-м и непринятие мер по реагированию на внешние угрозы, несмотря на многочисленные сообщения разведки.

«В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода — президент Виктор Янукович, министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Владимир Замана», — сказано в сообщении ГБР.

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В мире , Виктор Янукович , Павел Лебедев , Дмитрий Саламатин , Генштаб , Киев , Республика Крым
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