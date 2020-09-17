Украина озвучила «истинные причины» потери Крыма

Малая численность Вооруженных сил Украины (ВСУ), плохие мобилизационная готовность и система противовоздушной обороны (ПВО) Крыма и игнорирование сообщений разведки привели к потере Украиной Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», ГБР начало расследовать причины и условия, которые способствовали потери контроля Киева над Крымом. Вчера бюро представило предварительные итоги расследования.

Согласно им, потери Крыма в совокупности способствовали пять причин — сокращение численности ВСУ в 2012-2013 годах, подрыв мобилизационной готовности в 2013-м из-за сокращения штатной численности военных комиссариатов, уничтожение системы ПВО Крыма путем передачи управления ею в командование Военно-морских сил (ВМС) Украины на полуострове, противоречащие законодательству масштабные организационные изменения ВСУ в 2013-м и непринятие мер по реагированию на внешние угрозы, несмотря на многочисленные сообщения разведки.