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Что вынудило Израиль ввести жесткие ограничения и сможет ли Россия избежать этого сценария? 

BFM.RU и ещё 2 24 минуты назад
Сильнейшее падение ВВП за 45 лет — такой была для Израиля цена первого карантина. Экономика страны во втором квартале сократилась почти на 8% по сравнению с тем же периодом 2019 года и едва ли не на 30% по сравнению с первым кварталом этого.
Более миллиона израильтян лишились работы — как указывает Times of Israel, во время изоляции уровень безработицы подскочил с 5% до 26%, а к концу лета успел восстановить только 5 процентных пунктов. И несмотря ни на что, Израиль снова уходит на карантин.
О причинах рассуждает заведующий отделом Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.
Дмитрий Марьясис, заведующий отделом Израиля Института востоковедения РАН: «Израиль и первую волну встретил самым первым и самым жестким карантином. Благодаря этому первая волна коронавируса в Израиле в общем-то была в щадящем режиме. Конечно, экономика очень сильно пострадала. Другое дело, что раз ковид останется с нами надолго, такой подход предпринимать сейчас, что называется, не в тренде, но правительство решило так. Посмотрим, чем это обернется, потому что недовольных, конечно, по этому поводу в Израиле очень много. Там многие наши с вами бывшие соотечественники или те, у кого два гражданства, пытаются всеми правдами и неправдами из Израиля сейчас уехать, переехать через Турцию или еще через что-то в Россию для того, чтобы не попасть под этот карантин».
Весьма вероятно, что люди бегут не только и не столько от карантина, сколько от самого вируса. В среду в стране было зафиксировано 6 тысяч новых случаев инфекции — цифра может показаться не столь пугающей, пока не вспомнишь о численности населения Израиля. 6 тысяч диагнозов при 9 млн жителей — это почти 100 тысяч случаев инфекции в сутки для государства масштабов России. На сегодня инфекцию ежедневно находят примерно у 5 тысяч россиян.
Статистика смертей чуть менее страшная, но отнюдь не завидная — 15-20 суточных летальных исходов в Израиле это 200-300 погибших в России, как на пике весенней вспышки. О том, как израильские власти дотянули до ситуации, когда карантин стал неизбежен, посол Израиля в Индии и доктор экономических наук Рон Малка рассказал в интервью индийскому NDTV.

«Это было непростое решение. Как и все страны, мы стремились найти баланс между борьбой с вирусом и нормальным функционированием экономики. Мы столкнулись с первой волной и одолели ее почти полностью. Мы начали выходить из карантина, понимая, что нам нужно будет следить за кривой заболеваемости, чтобы усиливать или ослаблять ограничения по необходимости. Теперь мы понимаем, что ограничения были сняты слишком быстро и слишком рано. Теперь мы снова ужесточаем профилактический режим, чтобы обуздать кривую заболеваемости. Похоже, это будет долгий процесс проб и ошибок. В попытке найти равновесие между здоровьем и средствами к существованию».

Заболеваемость в Израиле начинала расти постепенно, и поначалу никто не верил, что серьезные ужесточения профилактического режима возможны, не говоря уже о повторном тотальном карантине. В конце июня замглавы Минздрава страны прямо заявил журналистам, что новый локдаун «не рассматривается».
Однако нужно понимать, что растущая кривая заражения ни при каких обстоятельствах не может перейти к снижению, если что-то не меняется — пока меры не приняты, все продолжает расти. Вопрос только в том, в какой момент реагируют власти — когда достаточно усиления контроля за мягкими ограничениями, или когда жесткий карантин неизбежен.
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Комментарии 7
В мире , Видео , Минздрав РФ , Институт востоковедения , Газета The Times , Израиль
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