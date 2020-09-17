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Появилось видео с отменой презентации iPhone 12 

Вадим Дроздов 49 минут назад
Компания Apple впервые, начиная с 2012-го года, не показала новые модели Iphone на своей фирменной осенней презентации. Стоимость акций компании сразу же упала на фондовом рынке. На данный момент нет никакой точной информации о том, когда мир увидит новый Iphone 12. Специалисты считают, что в Apple даже не стали делать анонс новой модели, чтобы не допустить падения продаж более старых версий смартфона. Но на прошедшей презентации представили смарт-часы от Apple "iWatch" 6-ой серии. Новые часы имеют встроенный датчик измерения кислорода в крови, что актуально во времена пандемии.
В мире , Видео , Apple
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