Компания Apple впервые, начиная с 2012-го года, не показала новые модели Iphone на своей фирменной осенней презентации. Стоимость акций компании сразу же упала на фондовом рынке. На данный момент нет никакой точной информации о том, когда мир увидит новый Iphone 12. Специалисты считают, что в Apple даже не стали делать анонс новой модели, чтобы не допустить падения продаж более старых версий смартфона. Но на прошедшей презентации представили смарт-часы от Apple "iWatch" 6-ой серии. Новые часы имеют встроенный датчик измерения кислорода в крови, что актуально во времена пандемии.
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
Читайте также