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Убивший 77 человек озвучил просьбу 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Убивший 77 человек озвучил просьбу
Фото: РИА Новости
Норвежский террорист Андрес Брейвик, осужденный за убийство 77 человек в 2011 году, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщает Verdens Gang.
Он также планирует подать иск против государства из-за содержания в одиночной камере, которое он считает нарушением его прав.
«Новозеландскому Брейвику» вынесли приговор
По словам адвоката Ойстена Стуррвика, право просить о досрочном освобождении появляется после 10 лет заключения. При этом Брейвик отсидел чуть больше восьми лет.

«Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда», — сказал адвокат.

По словам Стуррвика, прошение об условно-досрочном освобождении заключенный подписал двумя именами: Андрес Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя он взял себе в тюрьме.
В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства о нарушении прав человека. Массовый убийца заявлял, что условия его содержания бесчеловечны и унижают достоинство. Иск был частично удовлетворен окружным судом, однако апелляционный суд решение отменил. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски террориста.
Как сообщал «Рамблер», 22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, из-за чего погибли 8 человек, а затем убил 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Суд приговорил его к максимально возможному по норвежскому законодательству сроку — 21 году тюремного заключения. В 2016 году сообщалось, что Брейвик отбывает заключение в одиночной камере из трех комнат: одна предназначена для жизни, вторая для учебы и третья — для занятий спортом. В камере есть телевизор, компьютер без доступа в интернет и игровая приставка. Осужденный может сам стирать белье и готовить еду. В начале 2014 года Бревик грозил объявить голодовку, если администрация тюрьмы не выполнит его 12 требований, в числе которых замена приставки Playstation 2 на Playstation 3.
Комментарии 2
В мире , Андерс Брейвик
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