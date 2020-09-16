Убивший 77 человек озвучил просьбу 

Норвежский террорист Андрес Брейвик, осужденный за убийство 77 человек в 2011 году, попросил об условно-досрочном освобождении, сообщает Verdens Gang.

Он также планирует подать иск против государства из-за содержания в одиночной камере, которое он считает нарушением его прав.

По словам адвоката Ойстена Стуррвика, право просить о досрочном освобождении появляется после 10 лет заключения. При этом Брейвик отсидел чуть больше восьми лет.

«Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда», — сказал адвокат.

По словам Стуррвика, прошение об условно-досрочном освобождении заключенный подписал двумя именами: Андрес Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя он взял себе в тюрьме.

В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства о нарушении прав человека. Массовый убийца заявлял, что условия его содержания бесчеловечны и унижают достоинство. Иск был частично удовлетворен окружным судом, однако апелляционный суд решение отменил. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски террориста.