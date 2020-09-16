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Украина назвала «истинные причины» потери Крыма 

РИА Новости 25 минут назад
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины озвучило свою версию того, почему Крым ушел из-под контроля Киева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что с 2012 года на Украине началось "умышленное" понижение боеспособности вооруженных сил. Госбюро расследований назвало пять основных причин, якобы из-за которых Киев потерял контроль над Крымом.
Первой причиной названо "преступное сокращение" армии в 2012 и 2013 году. Численность ВСУ снизилась с 240 до 162 тысяч человек.
Второй фактор — значительное понижение штатной численности военкоматов.

"Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%", — утверждается в материале.

Третьей причиной названо "уничтожение ПВО Крыма". Речь, в частности, идет о передаче системы ПВО в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем "перешло на сторону врага", а также о сокращении одной из двух бригад ЗРК С-300В и остановке модернизации систем С-125 и С200В.
Кроме того, ГБР заявило о незаконных организационных изменениях и в ВСУ, которые не были внесены в оборонные документы. Это, как утверждают в ведомстве, не позволило сформировать ударную группу в период крымских событий.
В качестве пятой причины названо неприятие мер по реагированию на внешние угрозы. Следователи утверждают, что ВСУ игнорировало сообщения разведки о "наступательной операции со стороны России" и не привело армию в состояние наивысшей боеготовности, не организовало территориальную оборону и не провело широкомасштабные военные учения на полуострове.
В заключении говорится о том, что совокупность этих причин привела к потере Украиной контроля над Крымом. В сообщении не указано, каким образом недопущение этих пяти факторов могло помочь удержать полуостров в составе страны после госпереворота в Киеве.
Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом поступят "жестче, чем с Киевом". Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, заявлял, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их как веник".
Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
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В мире , Видео , Виталий Кличко , Михаил Коваль , Олег Тягнибок , Юрий Ильин , Министерство обороны , Генштаб , ООН , Киев , Республика Крым
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