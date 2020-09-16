Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС 

Газета.Ru и ещё 3 26 минут назад
Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС
Фото: AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС состоится 7 ноября. Об этом сообщает госагентство "БелТА".
Президент заявил об этом на встрече с с политическим активом страны.
Ранее Россия и Белоруссия в ходе встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Романа Головченко подписали документы об условиях российского кредита на постройку БелАЭС.
Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии Лукашенко заявил, что Украина стала форпостом провокаций в Белоруссии Американский художник хочет купить тело Ленина Американский художник хочет купить тело Ленина Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией
В мире , СНГ , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Коронавирус нашли в метро
Коронавирус нашли в метро
«Уход Лукашенко — лишь вопрос времени»
«Уход Лукашенко — лишь вопрос времени»
Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики
Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение