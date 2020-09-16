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«Есть распоряжение меня убить»: Вашингтон давит на Москву 

Артём Кульша 51 минуту назад
«Есть распоряжение меня убить»: Вашингтон давит на Москву
Фото: РИА Новости
Новость о переводе летчика Константина Ярошенко из государственной американской тюрьмы в частную может быть обоснована особенностями переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросу обмена заключенными, сообщает «Свободная пресса». Дело касается осужденного в России американского шпиона Пола Уилана.
О том, что Ярошенко переводят в частную тюрьму журналистам сообщила его супруга Виктория. По ее словам, летчик расценивает инициативу американских правоохранителей как угрозу своей жизни: драк и резни там больше, чем в государственных тюрьмах, пояснил россиянин.

«Такое впечатление, что есть распоряжение свыше, чтобы меня просто убить», — заявил Ярошенко жене.

Проанализировав новость, журналисты «Свободной прессы» пришли к выводу, что внезапный перевод пилота в частную тюрьму может быть связан с российско-американскими переговорами о передаче заключенных.
Москва в свою очередь «на торги» выставляет освобождение гражданина США Пола Уилана, который был осужден на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. Учитывая это обстоятельство, аналитики полагают, что ситуация с ярошенко может быть актом давления на российские власти в решении важного вопроса.
Как сообщал «Рамблер», в 2011 году Константин Ярошенко был осужден американским правосудием на 20 лет лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина.
Комментарии
В мире , Происшествия , Константин Ярошенко , ФСИН , Москва
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