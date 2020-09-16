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Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 45 минут назад
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим активом страны заявил, что Украина стала «форпостом политических провокаций» в адрес Минска.

«Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что страны Запада якобы готовили протесты в Белоруссии на протяжении 10 лет.
По мнению Лукашенко, поэтапный разбор событий в республике выявляет истинные замыслы и тактику не оппонентов Белоруссии, а «агрессоров». Белорусский президент подчеркнул, что в последние 10 лет противники страны готовились к нынешнему «времени „Ч“.

»Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина», — добавил он.

Тактика организаторов строилась по «классическому американскому учебнику цветных революций».

«Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», — указал глава республики.

При этом Лукашенко согласен с тем, что нужно совершенствовать избирательное законодательство страны.

«На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица», — сказал руководитель белорусского государства.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. После она назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.
Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Минск
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