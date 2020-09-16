Названа цена «Белорусского Майдана» 

«Белорусский Майдан» был оценен в 4 миллиарда евро, сообщает «Свободная пресса». Именно такую сумму в качестве финансовой помощи планируют получить оппозиционеры в случае прихода к власти.

Речь идет о заявлении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко . Комментируя выделение российского кредита Минску в размере 1,5 миллиарда долларов, он отметил, что Евросоюз может оказать «реальную финансовую помощь» — 3-4 миллиарда, которые пойдут на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что белорусским оппозиционерам не стоит рассчитывать на указанную сумму, поскольку в условиях пандемии коронавируса помощь может оказаться, куда скромнее.

При этом он подчеркнул, что деньги будут предназначены не для оппозиции, а для проведения масштабных реформ в стране.