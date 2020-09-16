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Названа цена «Белорусского Майдана» 

Павел Тиунов 1 час назад
Названа цена «Белорусского Майдана»
Фото: РИА Новости
«Белорусский Майдан» был оценен в 4 миллиарда евро, сообщает «Свободная пресса». Именно такую сумму в качестве финансовой помощи планируют получить оппозиционеры в случае прихода к власти.
Речь идет о заявлении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко. Комментируя выделение российского кредита Минску в размере 1,5 миллиарда долларов, он отметил, что Евросоюз может оказать «реальную финансовую помощь» — 3-4 миллиарда, которые пойдут на стабилизацию экономической ситуации в стране.
Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что белорусским оппозиционерам не стоит рассчитывать на указанную сумму, поскольку в условиях пандемии коронавируса помощь может оказаться, куда скромнее.
При этом он подчеркнул, что деньги будут предназначены не для оппозиции, а для проведения масштабных реформ в стране.
Преподаватель кафедры международной политики Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис добавил, что членам Координационного совета будет сложно обосновать выделение именно 4 миллиардов евро, а любые доводы окажутся «высосанными из пальца».
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В мире , Павел Латушко , ЕС , РАНХиГС
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