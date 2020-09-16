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Американский художник захотел выкупить Ленина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 30 минут назад
Художник из США Дэвид Датуна заявил, что желает выкупить тело Владимира Ленина и построить копию мавзолея в Вашингтоне, сообщили в пресс-службе художника.

«Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу художника.

Датуна намерен не только построить копию мавзолея, но выкупить тело Ленина, и внести первоначальный взнос в 1 млн долларов. Он готов собрать для этих целей более 1 млрд долларов.

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — цитирует пресс-служба слова Датуны.

Художник также коллекционирует произведения искусства. Он получил известность после продажи портрета Владимира Путина «Всевидящий В» за более чем 400 тыс. евро.
Напомним, Союз архитекторов России ранее сообщил, что принимаются заявки на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по «ре-использованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.
В понедельник стало известно, что конкурс отменили.
В 2019 году на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич Датуна съел работу Маурицио Каттелана «Комик», которая перед этим была продана за 120 тыс. долларов. Экспонат представлял собой банан, приклеенный к стене монтажным скотчем.
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В мире , Видео , США , Маурицио Каттелан , Владимир Путин , РИА Новости
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