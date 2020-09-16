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Германия объяснила пробы крови Навального в Швеции и Франции 

Lenta.ru 22 минуты назад
Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран. Ситуацию разъяснили в министерстве иностранных дел ФРГ, передает РИА Новости.
Отмечается, что канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему ждет от России объяснений по ситуации с Навального.
Ставки на новости: Навальный выступит с видеообращением
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила ситуацию с Навальным с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. По мнению дер Ляйен, «подобное поведение российских властей не изменится».
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах пациента не обнаружили. 10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. 14 сентября его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и россиянин смог встать с больничной койки.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Сергей Скрипаль , Алексей Навальный , Ангела Меркель , ГРУ , Правительство РФ , Еврокомиссия , РИА Новости , Германия , Швеция
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