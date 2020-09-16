В РФ обвинили США в организации протестов в Минске 

Все новости на карте

США после начала массовых уличных протестов в Белоруссии нарастили финансирование антиправительственных сил и взяли «под плотную опеку» представителей оппозиции. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно официальным данным, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

По данным СВР, США еще в конце 2019 года — начале 2020 года направили для организации антиправительственных выступлений в Белоруссии около 20 млн долларов.

Эти деньги были использованы для создания сети «независимых блогеров», а также подготовки активистов для организации акций протеста.

«С наиболее перспективными занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам». Речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию», — приводит РИА Новости заявление ведомства.