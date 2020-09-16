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В Минске задержан «идейный вдохновитель» протестов 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Минске задержан «идейный вдохновитель» протестов
Фото: РИА Новости
В Минске был задержан «идейный вдохновитель» протестов и двое его компаньонов, которые готовились к нападению на правоохранителей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД Белоруссии.
По данным ведомства, силовикам поступила информация о том, что 32-летний уроженец Брестской области «стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников».

«При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки. 13 сентября он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней», — говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что подозреваемые были задержаны, а в машине «идейного вдохновителя» были обнаружены «петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников».

«При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков, находился на баррикадах и сам их возводил», — пояснили в ведомстве.

При этом ранее он был уже судим за неуплату алиментов и не раз привлекался к административной ответственности, подчеркивается в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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