Внучки Лукашенко бросили школу 

В августе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что младший сын Лукашенко Николай забрал документы из лицея БГУ, на биологический профиль которого поступил лишь летом.

Сегодня осведомленные собеседники сообщили Tut.by, что старшие дочери среднего сына белорусского президента Дмитрия, главы Президентского спортивного клуба, Анастасия и Дарья посещали занятия в лицее БГУ в течение примерно недели после начала учебного года, после чего забрали документы.

Анастасия подтвердила изданию эту информацию, не уточнив причин ухода и не назвав нового места учебы. Анастасия поступила на гуманитарный профиль в лицей БГУ в 2019 году. Дарья поступила на тот же профиль в 2020-м.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.