Обзор иноСМИ: «Гигантские проблемы для России» 

"Гигантские проблемы для России"

Японское издание Yahoo News Japan предсказывает , что преемник премьер-министра Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга вряд ли будет активно заниматься разрешением территориальной проблемы с Россией.

Издание также отмечает, что Россия не пойдет на возвращение спорных островов Японии , так как это «создаст для нее гигантские проблемы с точки зрения национальной безопасности». После гипотетического возврата Японии «северных территорий» зона американского военного присутствия достигла бы острова Итуруп, что неприемлемо для России, которая сейчас превращает острова «в жизненно важный форпост борьбы с США за зоны военно-политического влияния в регионе», подчеркивается в статье.

Мусор у берегов Аляски: виновата Россия?

Газета The Washington Times со ссылкой на местные власти и жителей сообщила, что этим летом к берегам Аляски было прибито рекордное количество мусора, на котором были надписи и на русском языке. Издание обвинило в «мусорном цунами» Россию.

Специалисты предупреждают о том, что в ближайшие десять лет уровень загрязненности в регионе может увеличиться из-за конкуренции великих держав в Арктике. Соперничество США, России и Китая в регионе приведет к увеличению морского трафика, что, в свою очередь, повлечет за собой повышение объемов выбрасываемого в море мусора, отмечается в статье.

Расстрел полицейских в США поставил вопрос о «мирных протестах»

В Лос-Анджелесе в упор расстреляли сотрудников полиции, мирно сидевших в машине. При этом протестующие перекрыли путь скорой помощи и требовали смерти стражей порядка. «Как наша страна дошла до такого?» — задался вопросом телеканал Fox News.

Журналисты отметили, что, если бы пострадали не полицейские, а демонстранты, выступающие против расизма, то СМИ рассуждали бы об атмосфере ненависти и нетерпимости. Однако сейчас они «стыдливо молчат», а в стране идет демонизация полиции.

Поляки оценили Россию и русских

Результаты опроса, проведенного по заказу Центра польско-российского диалога и согласия, показали диаметрально разные оценки поляками России и россиян. Об этом пишет украинское издание «Корреспондент».

Согласно исследованию, наиболее критически к России настроено старшее поколение поляков. Так, отношение России к Польше в категории 65+ оценили как дружественное всего 13% респондентов, а в группе от 24-х до 34-х — 36%. При этом дружелюбным отношение россиян к Польше назвали 64% опрошенных.

Авторы исследования отмечают, что такая сильная разница в оценках отношения народа и государства к Польше наблюдается только в случае с Россией. Их также поразило количество поляков, которые считают Россию страной, в которую стоит съездить — 71%, причем 54% респондентов уверенны, что сделать это нужно обязательно.

Вода по графику: засуха в Крыму

«Украинская правда» оценила ситуацию с питьевой водой в Крыму и подачу ее по графику, опросив жителей полуострова и экспертов. В представительстве украинского президента в Крыму назвали вопрос водоснабжения «проблемой государства-оккупанта», подчеркнув , что Украина не должна его решать».

При этом экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев отметил, что засушливые зима, весна и лето «опорожнили все природные источники» в Крыму. Он назвал питьевую воду гуманитарным вопросом, в решении которого украинская власть обязательно должна оказать помощь.