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РФ держит руку на пульсе: корабли НАТО вошли в Черном море 

Артём Кульша 52 минуты назад
Сразу три корабля НАТО вошли в Черном море
Фото: РИА Новости
Три корабля стран Североатлантического альянса (НАТО) вошли в акваторию Черного моря, а еще один направляется туда. Об этом сообщает «Военное обозрение».
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», в Черное море вошел большой разведывательный корабль Военно-морских сил (ВМС) Франции «Дюпюи де Лом» (Dupuy de Lome). Вчера вечером туда вошел эскадренный миноносец ВМС США «Рузвельт» (USS Roosevelt), а сегодня утром — разведывательный корабль Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании «Энтерпрайз» (HMS Enterprise).
Кроме того, сегодня пресс-служба Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки сообщила, что в настоящее время в акваторию Черного моря для начала регулярных морских операций в знак поддержки союзников и партнеров США в регионе направляется корабль командования морских перевозок ВМС «Юма» (Yuma).
В свою очередь, в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России сообщили, что все корабли НАТО, вошедшие в Черное море, взяты под непрерывное наблюдение.
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В мире , Армия , НАТО
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