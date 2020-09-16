Сразу три корабля НАТО вошли в Черном море

Три корабля стран Североатлантического альянса (НАТО) вошли в акваторию Черного моря, а еще один направляется туда. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», в Черное море вошел большой разведывательный корабль Военно-морских сил (ВМС) Франции «Дюпюи де Лом» (Dupuy de Lome). Вчера вечером туда вошел эскадренный миноносец ВМС США «Рузвельт» (USS Roosevelt), а сегодня утром — разведывательный корабль Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании «Энтерпрайз» (HMS Enterprise).

Кроме того, сегодня пресс-служба Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Америки сообщила, что в настоящее время в акваторию Черного моря для начала регулярных морских операций в знак поддержки союзников и партнеров США в регионе направляется корабль командования морских перевозок ВМС «Юма» (Yuma).

В свою очередь, в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России сообщили, что все корабли НАТО, вошедшие в Черное море, взяты под непрерывное наблюдение.