«Шаг назад»: чего ждать РФ от нового премьера Японии 

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга не подпишет мирный договор с Россией. Об этом старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН) Олег Казаков заявил радиостанции «Говорит Москва».
28 августа на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Сегодня парламент Японии утвердил кандидатуру 71-летнего Суги, председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), на пост председателя правительства.
«Назначение Суги — это небольшой, но шаг назад в российско-японских отношениях», — высказал мнение Казаков.
Он уверен, что Суга не заключит мирный договор с Россией, прорывов в этом вопросе и вопросе территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага не произойдет, возможно, даже возникнет небольшая стагнация в отношениях между Россией и Японией.
Также Казаков высказал мнение, что Суга сосредоточится на внутренней политике, а во внешней будет опираться на альянс с США.