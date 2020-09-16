«Шаг назад»: чего ждать РФ от нового премьера Японии 

28 августа на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Сегодня парламент Японии утвердил кандидатуру 71-летнего Суги, председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), на пост председателя правительства.

«Назначение Суги — это небольшой, но шаг назад в российско-японских отношениях», — высказал мнение Казаков.

Он уверен, что Суга не заключит мирный договор с Россией, прорывов в этом вопросе и вопросе территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага не произойдет, возможно, даже возникнет небольшая стагнация в отношениях между Россией и Японией.

Также Казаков высказал мнение, что Суга сосредоточится на внутренней политике, а во внешней будет опираться на альянс с США.