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«Шаг назад»: чего ждать РФ от нового премьера Японии 

Артём Кульша 1 час назад
«Шаг назад»: чего ждать РФ от нового премьера Японии
Фото: РИА Новости
Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга не подпишет мирный договор с Россией. Об этом старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН) Олег Казаков заявил радиостанции «Говорит Москва».
28 августа на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Сегодня парламент Японии утвердил кандидатуру 71-летнего Суги, председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), на пост председателя правительства.

«Назначение Суги — это небольшой, но шаг назад в российско-японских отношениях», — высказал мнение Казаков.

Он уверен, что Суга не заключит мирный договор с Россией, прорывов в этом вопросе и вопросе территориальной принадлежности южной группы островов Курильского архипелага не произойдет, возможно, даже возникнет небольшая стагнация в отношениях между Россией и Японией.
Также Казаков высказал мнение, что Суга сосредоточится на внутренней политике, а во внешней будет опираться на альянс с США.
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В мире , Синдзо Абэ , РАН , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва" , Япония
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