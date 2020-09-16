Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Вчера Тихановская дала интервью украинскому изданию LB.ua. В ходе него она заявила, что, если Лукашенко уйдет мирно, по-человечески, есть вероятность, возможно, даже уверенность, что оппозиция предоставит ему гарантии безопасности и даже больше.

«Это все обсуждаемо. Мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — добавила она.

Позавчера Тихановская в колонке для американского издания The Washington Post заявила, что Лукашенко не имеет будущего в качестве лидера Белоруссию, и назвала вопросом времени, когда он откажется от власти.