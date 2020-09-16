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Тихановская гарантировала Лукашенко безопасность 

Артём Кульша 49 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно откажется от власти. Об этом белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила LB.ua.
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа. Согласно официальным результатам, она заняла второе место (10,12%), а Лукашенко — первое (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Ставки на новости: Лукашенко снова возьмётся за автомат
Вчера Тихановская дала интервью украинскому изданию LB.ua. В ходе него она заявила, что, если Лукашенко уйдет мирно, по-человечески, есть вероятность, возможно, даже уверенность, что оппозиция предоставит ему гарантии безопасности и даже больше.

«Это все обсуждаемо. Мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — добавила она.

Позавчера Тихановская в колонке для американского издания The Washington Post заявила, что Лукашенко не имеет будущего в качестве лидера Белоруссию, и назвала вопросом времени, когда он откажется от власти.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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