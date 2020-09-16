«Лукашенко встал на колени перед Путиным» 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что он по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов

Вчера президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. В ходе них они договорились о снятии резерва, а также о выделении Россией Белоруссии кредита в размере 1,5 миллиона долларов. В тот же день американское издание Washington Examiner написало, что Лукашенко отправился в Сочи с целью дать понять Путину, что он знает, кто из них двоих главный.

«Жалкий и позорный шаг», — считает автор публикации.

По его мнению, Лукашенко продемонстрировал свое политическое подчинение Путину, хотя на протяжении нескольких последних лет позиционировал себя как человека, который не станет прогибаться ни перед одним из иностранных лидеров. Журналист назвал Лукашенко жалким предателем по его же собственным меркам и просто клоуном, который жаждет похвалы.