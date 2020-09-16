Японские власти заинтересованы в заключении мирного договора с Россией . Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Японии через некоторое время после назначения Ёсихидэ Суги на пост премьер-министра страны.

В дипломатическом ведомстве отметили, что не считают нужным строить прогнозы заранее, но работа над заключением мирного договора отвечает национальным интересам Японии, а значит будет вестись.

— Правительство Японии... намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры, — приводит РИА Новости заявление МИД.

Напомним, главным камнем преткновения в вопросе заключения соглашения о мире между Москвой и Токио были и остаются спорные острова Курильской гряды.

СПРАВКА «ВМ»

Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией остается нерешенным уже более 70 лет. Причина заключается в том, что Япония претендует на южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. В Токио эти территории называют «северными», поскольку не признают суверенитет РФ над ними.

По словам президента России Владимира Путина, несмотря на претензии Токио, реализация программы развития данного региона будет продолжаться. Российский лидер ранее заявлял о желании заключить мирный договор. Однако сложности в этом направлении, по его мнению, создает американо-японское военное сотрудничество.

Недавно Токио вновь заявил о претензиях на Южные Курилы: 19 мая 2020 года министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги представил в ходе заседания правительства ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии» о взаимоотношениях с другими странами.