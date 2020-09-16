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Составлен рейтинг упоминаемости белорусских оппозиционеров в зарубежных СМИ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 7 минут назад
Составлен рейтинг белорусских оппозиционеров
Фото: ТАСС
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская лидирует среди оппозиционеров республики по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного международной компанией LexisNexis.
Медиа-аналитики проанализировали публикации о Белоруссии с 1 августа 2020 года в СМИ в США, ФРГ, Польше, Франции, Великобритании и на Украине, передает РИА «Новости».
Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Тихановской в 74358 публикациях, из которых треть (25217) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (12911 публикаций) — на британскую прессу. Если посмотреть динамику упоминаемости, то резкий всплеск пришелся на первые дни кризиса в Белоруссии.
Причем супруг Тихановской Сергей, который не смог участвовать в президентских выборах из-за отказа в регистрации, а сейчас находится в СИЗО, расположился лишь на девятой строчке рейтинга (4081 упоминание).
На втором месте рейтинга — член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова со значительным отрывом (24878 упоминаний, из которых 7884 — в американских СМИ, 3423 — в британских). Замыкает тройку лидеров экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико (13713 случаев, большинство из которых — 5246 — приходится на немецкие СМИ, 2134 — на СМИ США).
Также в рейтинг вошли член президиума КС, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, Павел Латушко, Сергей Дылевский, экс-кандидаты в президенты республики Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.
Замыкают рейтинг упоминаемости оппозиционеров в западных СМИ экс-кандидаты в президенты Белоруссии Сергей Черечень (1283 публикации), Андрей Дмитриев (923) и Анна Канопацкая (864). При этом большая часть упоминаний этих политиков приходится на украинские СМИ — 470, 264 и 473 публикации соответственно.
Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.
Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
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Комментарии
В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Светлана Тихановская , Анна Канопацкая , Сергей Дылевский , Светлана Алексиевич , Павел Латушко , Сергей Черечень , Валерий Цепкало , Ольга Ковалькова , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , Центризбирком России , ФСИН , РИА Новости , Германия , Польша , США , Великобритания
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