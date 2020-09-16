Составлен рейтинг белорусских оппозиционеров

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская лидирует среди оппозиционеров республики по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного международной компанией LexisNexis.

ФРГ, Медиа-аналитики проанализировали публикации о Белоруссии с 1 августа 2020 года в СМИ в США Польше , Франции, Великобритании и на Украине , передает РИА «Новости».

Согласно исследованию, за прошедшие полтора месяца иностранные СМИ использовали фамилию Тихановской в 74358 публикациях, из которых треть (25217) приходится на американские СМИ, а также значительная часть (12911 публикаций) — на британскую прессу. Если посмотреть динамику упоминаемости, то резкий всплеск пришелся на первые дни кризиса в Белоруссии.

Причем супруг Тихановской Сергей, который не смог участвовать в президентских выборах из-за отказа в регистрации, а сейчас находится в СИЗО , расположился лишь на девятой строчке рейтинга (4081 упоминание).

На втором месте рейтинга — член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова со значительным отрывом (24878 упоминаний, из которых 7884 — в американских СМИ, 3423 — в британских). Замыкает тройку лидеров экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико (13713 случаев, большинство из которых — 5246 — приходится на немецкие СМИ, 2134 — на СМИ США).

Замыкают рейтинг упоминаемости оппозиционеров в западных СМИ экс-кандидаты в президенты Белоруссии Сергей Черечень (1283 публикации), Андрей Дмитриев (923) и Анна Канопацкая (864). При этом большая часть упоминаний этих политиков приходится на украинские СМИ — 470, 264 и 473 публикации соответственно.

Напомним, по данным ЦИК Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.