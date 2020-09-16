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Трамп назвал самый трудный момент своего президентства 

Lenta.ru 55 минут назад
Трамп назвал сложнейший момент президентства
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп назвал самый трудный момент во время своего первого срока на должности главы государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала ABC, передает РИА Новости.

«Без сомнения это была вся эта вещь с COVID-19 или, как я его называю, китайский вирус, потому что дела шли так хорошо», — сказал Трамп.

На вопрос, чему он научился в ходе эпидемии, Трамп ответил, что узнал, насколько хрупка жизнь. Он упомянул, что шесть его друзей скончались от коронавируса.
Президент также отметил, что по-другому стал смотреть на заключенную с Китаем торговую сделку из-за коронавируса, в распространении которого он винит Пекин. При этом он назвал соглашение хорошим.
1 сентября Трамп поделился успехом в борьбе с коронавирусом. Так, по его словам, заболеваемость COVID-19 в августе снизилась на 38 процентов по сравнению с июлем. Кроме того, американский лидер рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca.
США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронавируса. За все время пандемии в стране было выявлено более 6,6 миллиона заболевших. Более 195 тысяч пациентов скончались, 2,49 миллиона — выздоровели. Всего, по данным на 16 сентября, в мире инфицировано более 29,4 миллиона человек.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости , телеканал АВС
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