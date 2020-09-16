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Трюдо и Меркель обсудили по телефону Белоруссию и Навального 

RT на русском 1 час назад
Трюдо и Меркель обсудили Белоруссию и Навального
Фото: Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Белоруссии и Алексея Навального.
Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

«Они рассмотрели тему отношений с Россией и вновь осудили отравление… Алексея Навального. Лидеры двух стран также поговорили о ситуации в Белоруссии и отметили важность мирных демократических перемен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Трюдо и Меркель также поговорили о пандемии и канадско-германских отношениях.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил неуместность голословных обвинений по ситуации с Навальным.
2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Джастин Трюдо , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Германия , Канада
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