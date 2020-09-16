Трюдо и Меркель обсудили Белоруссию и Навального

Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

«Они рассмотрели тему отношений с Россией и вновь осудили отравление… Алексея Навального. Лидеры двух стран также поговорили о ситуации в Белоруссии и отметили важность мирных демократических перемен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Трюдо и Меркель также поговорили о пандемии и канадско-германских отношениях.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил неуместность голословных обвинений по ситуации с Навальным.

2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.