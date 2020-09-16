Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Daily Mail (Великобритания): мужчина в автобусе завернулся в змею вместо маски 

ИноСМИ 55 минут назад
Мужчина в автобусе завернулся в змею вместо маски
Фото: кадр Youtube
Британские чиновники осудили мужчину, который ехал в автобусе, завернувшись в огромную змею вместо маски. Он вошел в Солфорде в районе Большого Манчестера, и гигантская рептилия висела у него на шее.
К изумлению пассажиров мужчина, словно насмехаясь над мерами безопасности в общественном транспорте в Англии, снял змею с шеи и позволил ей обвиться вокруг поручня. Очевидцы сочли эту сюрреалистическую сцену «захватывающей».
Одна пассажирка сказала, что сначала было подумала, что на мужчине надета «необычная маска», но потом заметила, как змея извивается. По ее словам, никто из рядом стоящих «и глазом не моргнул».
Местные власти решительно осудили мужчину, подчеркнув, что змея не заменяет собой маску для лица, и напомнили о действующем запрете на собрания свыше шести человек.
Последние новости
США и Украина: осталось два месяца до катастрофы США и Украина: осталось два месяца до катастрофы СМИ Австрии: вот что мы узнали о российской вакцине от коронавируса СМИ Австрии: вот что мы узнали о российской вакцине от коронавируса США готовятся с головой окунуться в новую войну США готовятся с головой окунуться в новую войну
В мире , Daily Mail , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие
Скандал с выходкой чеченцев в храме получил развитие
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение