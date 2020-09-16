Мужчина в автобусе завернулся в змею вместо маски

Британские чиновники осудили мужчину, который ехал в автобусе, завернувшись в огромную змею вместо маски. Он вошел в Солфорде в районе Большого Манчестера, и гигантская рептилия висела у него на шее.

К изумлению пассажиров мужчина, словно насмехаясь над мерами безопасности в общественном транспорте в Англии, снял змею с шеи и позволил ей обвиться вокруг поручня. Очевидцы сочли эту сюрреалистическую сцену «захватывающей».

Одна пассажирка сказала, что сначала было подумала, что на мужчине надета «необычная маска», но потом заметила, как змея извивается. По ее словам, никто из рядом стоящих «и глазом не моргнул».

Местные власти решительно осудили мужчину, подчеркнув, что змея не заменяет собой маску для лица, и напомнили о действующем запрете на собрания свыше шести человек.