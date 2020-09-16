Байден перепутал Ирак с Ираном

Его слова цитирует Washington Examiner.

«Военнослужащие США погибали в Иране и Афганистане. (…) Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью», — сказал Байден.

Однако американские солдаты воевали только в Ираке . Там они провели две операции: «Буря в пустыне» (1991 год) и «Лиса в пустыне» (1998-й).

Однако впоследствии, говоря о количестве раненых, соперник действующего президента Дональда Трампа исправился и сказал о раненых в Ираке.

Ранее Байден оговорился в речи о погибших пациентах с коронавирусом в США. Так, кандидат от демократов запутался в числительных и забыл, сколько человек в стране умерло, а сколько потеряло работу из-за эпидемии.