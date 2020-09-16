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Байден перепутал Ирак с Ираном в памятной речи о погибших солдатах США 

Lenta.ru 38 минут назад
Байден перепутал Ирак с Ираном
Фото: globallookpress.com
Его слова цитирует Washington Examiner.

«Военнослужащие США погибали в Иране и Афганистане. (…) Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью», — сказал Байден.

Однако американские солдаты воевали только в Ираке. Там они провели две операции: «Буря в пустыне» (1991 год) и «Лиса в пустыне» (1998-й).
Однако впоследствии, говоря о количестве раненых, соперник действующего президента Дональда Трампа исправился и сказал о раненых в Ираке.
Ранее Байден оговорился в речи о погибших пациентах с коронавирусом в США. Так, кандидат от демократов запутался в числительных и забыл, сколько человек в стране умерло, а сколько потеряло работу из-за эпидемии.

«Мы… находимся в середине пандемии, которая на сегодняшний день стоила нам более 85 000 рабочих мест. Жизни миллионов людей. Миллионов людей. Миллионов рабочих мест», — сказал политик, запинаясь.

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В мире , США , Дональд Трамп , Афганистан , Ирак , Иран
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