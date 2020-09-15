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Трамп снова пригрозил Ирану 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп снова пригрозил Ирану
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от возможных нападений на американцев, комментируя сообщения СМИ о якобы планируемой Тегераном атаки в отместку за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, передает НСН.
Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что на любое нападение Ирана на США Вашингтон ответит нападением на Иран, только оно будет "в тысячу раз мощнее".
Приказ об убийстве Сулеймани в своё время отдал лично Трамп. Американцы считали иранского генерала причастным к атакам на свои базы и посольство в Ираке. Для устранения Сулеймани США 3 января нанесли авиаудар, а 8 января Иран выпустил ракеты по американским объектам в Ираке. В США заявили, что ущерб был минимален, и отвечать не стали. В июле лидер Ирана Али Хаменеи, однако, заявил, что на убийство Сулеймани они ещё ответят должным образом.
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В мире , Али Хаменеи , Дональд Трамп , Иран , США , Тегеран
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