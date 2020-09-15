Трамп снова пригрозил Ирану 

Президент США Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от возможных нападений на американцев, комментируя сообщения СМИ о якобы планируемой Тегераном атаки в отместку за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, передает НСН.

Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что на любое нападение Ирана на США Вашингтон ответит нападением на Иран, только оно будет "в тысячу раз мощнее".