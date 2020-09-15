«Окно возможностей России закрывается. Сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев, которым им рекомендуют заниматься самостоятельно. В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять нашим западным союзникам», — сказала Кальюлайд.

По словам эстонского президента, Россия ищет умные способы нарушить европейское единство, пытаясь переманить какую-либо страну на свою сторону. Один из способов — вмешательство в выборы. По мнению Кальюлайд, такие действия предпринимаются по экономическим соображениям, так как вмешательство в выборы «в принципе существенно дешевле, чем физическое вмешательство».

По оценке Кальюлайд, точка зрения о том, что Россия хочет расширить империю, является «устаревшим мышлением». Президент Эстонии подчеркнула, что содержание империи требует огромных расходов, и Россия не может себе этого позволить.

«Если ты сам очень слаб с экономической точки зрения, находишься в исключительно плохом положении с точки зрения демографии, то [ты] на самом деле не имеешь возможности взять на себя такие расходы», — считает Кальюлайд.

По ее словам, после присоединения Крыма в Европе предполагали, что «Россия захватит всю Украину», но этого не произошло.

Президент Эстонии предположила, что Россия не хочет повторить в Белоруссии ошибку, допущенную на Украине, поэтому не будет вмешиваться в политическую ситуацию в соседней республике.