Россия опасна для соседних стран из-за понимания, что окно ее возможностей закрывается. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью порталу ERR.
«Окно возможностей России закрывается. Сегодня для великих держав она стала региональным риском европейцев, которым им рекомендуют заниматься самостоятельно. В этом и кроется та опасность, которую мы постоянно пытаемся разъяснять нашим западным союзникам», — сказала Кальюлайд.
По словам эстонского президента, Россия ищет умные способы нарушить европейское единство, пытаясь переманить какую-либо страну на свою сторону. Один из способов — вмешательство в выборы. По мнению Кальюлайд, такие действия предпринимаются по экономическим соображениям, так как вмешательство в выборы «в принципе существенно дешевле, чем физическое вмешательство».
По оценке Кальюлайд, точка зрения о том, что Россия хочет расширить империю, является «устаревшим мышлением». Президент Эстонии подчеркнула, что содержание империи требует огромных расходов, и Россия не может себе этого позволить.
«Если ты сам очень слаб с экономической точки зрения, находишься в исключительно плохом положении с точки зрения демографии, то [ты] на самом деле не имеешь возможности взять на себя такие расходы», — считает Кальюлайд.
По ее словам, после присоединения Крыма в Европе предполагали, что «Россия захватит всю Украину», но этого не произошло.
Президент Эстонии предположила, что Россия не хочет повторить в Белоруссии ошибку, допущенную на Украине, поэтому не будет вмешиваться в политическую ситуацию в соседней республике.
«Я думаю, что россияне поняли, что украинский народ, который был бы для них естественным союзником, сегодня этого ни при каком случае не хочет. Повторения этой ситуации пытаются избежать, сводя к тому же к минимуму свои расходы», — пояснила она.