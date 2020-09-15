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В Киргизии задержали бывшего министра здравоохранения 

Lenta.ru 1 час назад
В Киргизии задержали бывшего министра здравоохранения
Фото: Султан Досалиев / пресс-служба президента Киргизии
Бывший министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев задержан по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщила пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, передает «Sputnik Кыргызстан».
По данным службы, руководящие лица Минздрава, «вопреки интересам народа и государства», заключили нерентабельный контракт на консультационные услуги и нанесли тем самым бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.
Чолпонбаев стал министром здравоохранения в апреле 2018 года. В марте 2020-го Совбез рекомендовал премьер-министру принять меры в отношении членов правительства за недостаточную работу по борьбе с коронавирусом. 1 апреля Чолпонбаеваа освободили от должности согласно его заявлению.
Затем экс-министра дважды вызвали на допрос по делу о коррупции в министерстве. После второго допроса в июле он попал в реанимацию. У бывшего чиновника диагностировали проблемы с сердцем и двустороннюю пневмонию.
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В мире , Минздрав РФ , ИА Sputnik , Кыргызстан
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