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Зеленский заявил о желании завершить войну в Донбассе без потери территорий 

Lenta.ru 1 час назад
Зеленский сделал заявление о войне в Донбассе
Фото: пресс-служба Администрации президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет не просто закончить войну в Донбассе, но сделать это без потери территорий. Его слова приводит УНИАН.
Он подчеркнул, что вопрос прекращения боевых действий является приоритетным для украинской власти, однако она не готова уступать территории ради этого.
Также Зеленский подчеркнул, что для Украины вопрос боевых действий не будет закрыт до возвращения Крыма под юрисдикцию Киева.
Ранее Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией. По его словам, раньше украинцы и русские называли друг друга братьями и сестрами, отношения между странами были прекрасные. «А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами"», — отметил он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Часть Донецкой и Луганской областей в том же году провозгласили независимость. Киев пытался вернуть мятежные области силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и части Донбасса.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , УНИАН
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