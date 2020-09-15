На демократию: оппозиция Белоруссии просит у ЕС $4 млрд

Евросоюз должен выделить Белоруссии порядка $4 млрд на поддержку демократии — заявил член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко.

По его словам, эта финансовая помощь должна стать альтернативой тем $1,5 млрд, о выделении которых договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе очной встречи 14 сентября в Сочи

Латушко указал, что Совет ждет от Европы реального плана мероприятий, которые ЕС будет осуществлять для демократизации Белоруссии. Он назвал происходящее «историческим моментом», передает РИА «Новости».

«Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов», — пояснил оппозиционер.

На прошедшей днем ранее встречи Путин и Лукашенко основную часть времени посвятили экономическим вопросам.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы эту договоренность исполним», — сообщил Путин по итогам беседы.

Белоруссий лидер в ответ на это решение сказал, что в основе всего лежит экономика, и последние события показали, что Минску нужно «теснее держаться со своим братом».

Президент добавил, что рассчитывает на то, что финансовые рынки соответствующим образом воспримут этот сигнал, и именно поэтому он упомянул о предоставлении нового займа.

Конкретные параметры нового займа в данный момент обсуждаются представителями Министерств финансов двух стран, сообщает Tut.By.

«Обсуждаются сроки, ставки и график предоставления ресурсов. Данные средства планируется использовать на поддержание золотовалютных резервов и в качестве источника финансирования государственного долга, в том числе — перед Российской Федерацией», — пояснили в белорусском Минфине

Золотовалютные резервы Беларуси в августе сократились на $1399,6 млн (на 15,8%), составив, по предварительным данным, $7457,8 млн Еще одним инструментом поддержки белорусской экономики со стороны России может стать размещение дополнительных выпусков ОФЗ Белоруссии на отечественном рынке. В день встречи лидеров двух стран замминистра финансов РБ Андрей Белковец в интервью Cbonds Review отметил, что Минск не откажется от российского рынка долговых обязательств, поскольку такие инструменты интересны российским инвесторам и это подтверждается активными торгами на вторичном рынке, а также общей суммой размещенных облигаций, которая сейчас составляет порядка 20 млрд рублей.

«На данный момент у нас еще не завершена действующая облигационная программа, неразмещенный остаток по которой составляет 10 миллиардов рублей (два выпуска сроком на пять лет каждый).

Срок действия документа лимитирован концом 2020 года. И конечно же, мы рассматриваем возможность еще раз выйти на российский рынок с предложением, однако решения о размещении новых выпусков Минфин будет принимать исходя из потребностей бюджета, запланированных объемов рефинансирования долга и рыночной конъюнктуры», — пояснил Андрей Белковец.

Россия предоставляет кредит Белоруссии только на коммерческих условиях — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это коммерческие условия кредита, все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону», — напомнил представитель Кремля.

Он добавил, что о других условиях «речи идти не может». Данные финансовые соглашения Москвы и Минска были очень критично восприняты белорусской оппозицией.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что именно Лукашенко, а не белорусский народ, должен будет выплачивать России кредит на $1,5 млрд

Комментируя это заявление, Песков отметил, что ситуацию с кредитом Минску нельзя сравнивать со сценарием предоставления кредита Украине.

По словам Пескова, новый кредит, как и ранее неоднократно предоставленные займы, предоставляется не Лукашенко, а Белоруссии, которая является «большим союзником» и «братской страной» для России.

«Россия оказывает в этом плане и будет оказывать поддержку белорусской экономике. Иного быть не может. При этом важно отметить: никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого», — подтвердил представитель Кремля.

В прошлом месяце Лукашенко заявил о договоренностях с Путиным по рефинансированию части госдолга перед Россией, сообщало агентство «БелТА».

Речь идет о реструктуризации задолженности в размере $1 млрд Причем ранее белорусские власти считали, что Россия должна Белоруссии $630 млн На каких условиях будет рефинансирован миллиард пока не известно. Но, как пояснил Лукашенко, Белоруссия в ближайшее время не планирует возвращать этот долг.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал белорусский глава.

Он также заверил белорусов, что не допустит девальвации белорусского рубля.