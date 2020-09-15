«Москва и Минск решили обороняться вместе» 

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На переговорах с белорусским лидером в Сочи президент Владимир Путин заявил, что в течение года совместные учения военнослужащих двух стран будут проводиться едва ли не каждый месяц. Лукашенко, комментируя заявление российского коллеги, добавил, что власти Белоруссии при этом «не должны ни у кого спрашивать разрешения проводить или не проводить маневры». Это высказывание, по мнению аналитика, может свидетельствовать о том, что в Минск готов принимать у себя российских военных регулярно.

«Таким образом, обеспечится практически круглогодичное пребывание российских военнослужащих на переднем крае НАТО — на границах Польши, Латвии и Литвы», — говорится в статье.

Инициатива двух президентов станет адекватным ответом на возросшую активность Североатлантического альянса в Восточной Европе, уверяет Сокирко. В пример он привел международные учения в Литве «Наследие Тобрука — 2020» и «Атлантическая решимость», а также переброску в Эстонию американских вертолетов UH-60 Black Hawk.

Российско-белорусский ответ пока представлен совместными учениями на полигоне «Брестский» при участии 300 российских десантников и 70 единиц боевой техники.