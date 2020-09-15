На белорусской границе застряла почти тысяча евреев 

Около тысячи евреев-хасидов, отправившихся в паломничество на Украину , застряли на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает TUT.BY.

Портал отмечает, что у хасидов есть традиция ежегодно, в определенные даты, посещать святые для них места. В украинскую Умань они направлялись, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (в 2020-м это 18-20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — Нахмана.

Мэр Умани Александр Цебрий ранее предупредил, что из-за пандемии визит хасидов в традиционном формате невозможен. Более того, как сообщал «Рамблер», Украина закрыла границы до 28 сентября.

По данным TUT.BY, в итоге в Белоруссии застряли около четыре тысяч человек, у пункта пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута», в частности, оказались около 800 человек, в том числе 40 детей младше 12 лет.

Один из паломников — прилетевший из Тель-Авива Бенни — рассказал, что хасиды намерены попасть на Украину, несмотря на запреты.

«Не может быть такого, чтобы мы не попали в Умань. Ничто и никогда не может нас остановить. В Украине был Майдан — мы ездили в Умань. Даже когда в Беларуси случился Чернобыль, мы все равно ехали в Умань к нашему цадику», — заявил он.