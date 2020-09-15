Медведь загрыз мужчину в парке и разбросал его останки 

Туристы пошли в поход по Национальному парку Грэйт-Смоки-Маунтинс, США , и наткнулись на медведя, который загрыз отдыхавшего там мужчину. Об этом сообщает газета New York Post.

Группа туристов шла по тропе Хазел-Крик в штате Северная Каролина и заметила заброшенный палаточный лагерь. Они подошли ближе и обнаружили разбросанные человеческие останки. Недалеко от того места приятели увидели медведя, который, по их мнению, был виновен в произошедшем.

Туристы добрались до участка, где ловила сотовая связь, и оповестили работников Национального парка о трагедии. Прибывший персонал подтвердил, что в зоне кемпинга находился труп взрослого мужчины. Возле останков снова заметили медведя, которого, предположительно, видели отдыхающие несколькими часами ранее. Зверя усыпили.

Местные власти идентифицировали личность жертвы — им оказался 43-летний житель города Элджин, штат Иллинойс, Патрик Мадура. Часть тропы Хазел-Крик и участок, где обнаружили труп, оградили для проведения расследования.

Представители Грэйт-Смоки-Маунтинс напомнили, что при встрече с медведем нельзя убегать. Нужно медленно отступать назад, смотря хищнику в глаза. «Увеличивайте расстояние между вами и медведем. Вероятнее всего, он последует вашему примеру», — подчеркнула администрация парка.

В июле сообщалось, что в районе села Таловка на Камчатке медведь съел пожилого мужчину. Труп обнаружили в нескольких сотнях метров от деревни.