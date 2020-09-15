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Медведь загрыз мужчину в парке и разбросал его останки 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Медведь загрыз мужчину в парке и разбросал его останки
Фото: globallookpress.com
Туристы пошли в поход по Национальному парку Грэйт-Смоки-Маунтинс, США, и наткнулись на медведя, который загрыз отдыхавшего там мужчину. Об этом сообщает газета New York Post.
Группа туристов шла по тропе Хазел-Крик в штате Северная Каролина и заметила заброшенный палаточный лагерь. Они подошли ближе и обнаружили разбросанные человеческие останки. Недалеко от того места приятели увидели медведя, который, по их мнению, был виновен в произошедшем.
Туристы добрались до участка, где ловила сотовая связь, и оповестили работников Национального парка о трагедии. Прибывший персонал подтвердил, что в зоне кемпинга находился труп взрослого мужчины. Возле останков снова заметили медведя, которого, предположительно, видели отдыхающие несколькими часами ранее. Зверя усыпили.
Местные власти идентифицировали личность жертвы — им оказался 43-летний житель города Элджин, штат Иллинойс, Патрик Мадура. Часть тропы Хазел-Крик и участок, где обнаружили труп, оградили для проведения расследования.
Представители Грэйт-Смоки-Маунтинс напомнили, что при встрече с медведем нельзя убегать. Нужно медленно отступать назад, смотря хищнику в глаза. «Увеличивайте расстояние между вами и медведем. Вероятнее всего, он последует вашему примеру», — подчеркнула администрация парка.
В июле сообщалось, что в районе села Таловка на Камчатке медведь съел пожилого мужчину. Труп обнаружили в нескольких сотнях метров от деревни.
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Комментарии
В мире , Происшествия , США
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