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Объявлен шорт-лист Букеровской премии 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Объявлен шорт-лист Букеровской премии
Фото: РИА Новости
В объявленный во вторник короткий список Букеровской премии вошли американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте и шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт.
Английская писательница Хилари Мэнтел не попала, как ожидалось, в шорт-лист на соискание престижной Букеровской премии, обладательницей которой она становилась уже дважды.
Победитель будет назван 17 ноября.
Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.
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В мире , Хилари Мэнтел , Уильям Голдинг , Маргарет Этвуд , Айрис Мердок , Зимбабве
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