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Протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Зеленскому 

RT на русском и ещё 2 35 минут назад
Протестующие шахтеры обратились к Зеленскому
Фото: globallookpress.com
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтёры в Днепропетровской области обратились к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Пост с соответствующим видеообращением горняков он опубликовал в своём Facebook.

«Владимир Александрович, вы наш президент… мы очень сильно надеемся на вашу помощь и просим её. Раньше «шахтёр» звучало гордо, а теперь — так себе», — сказал один из представителей бастующих.

По словам обращающегося, в настоящий момент около 200 шахтёров продолжают свой подземный протест уже более 8 суток.

«Руководство предприятия, в лице Новака Сергея Борисовича, оттягивает процесс о достойном повышении заработной платы и улучшении условий труда. Мы очень сильно на вас надеемся», — добавил шахтёр.

Ранее протестующие на Украине под землёй шахтёры обратились к Европарламенту.
8 сентяря Волынец заявил, что сотни шахтёров в Днепропетровской области отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Михаил Волынец , Европарламент
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